NBA : Damian Lillard prend feu à 61 points, Antetokounmpo expulsé par Florian Burgaud (iDalgo) Damian Lillard, le meneur des Trail Blazers, a fait de la bulle du Disney World Resort sienne la nuit dernière. En inscrivant la bagatelle de 61 points en 41 minutes, à 17/32 au shoot, il a mené son équipe à la victoire face aux Mavs (134-131) : un succès qui permet aux joueurs Tery Scotts de maintenir leur huitième place, une bonne position en vue du play-in. Avec cette performance incroyable, Lillard devient le deuxième joueur à inscrire plus de 60 à trois reprises lors de la même saison après... Wilt Chamberlain, l'homme qui inscrivit, un jour, 100 points en une seule rencontre. Par ailleurs, la superstar Giannis Antetokounmpo a mis un coup de tête à Moritz Wagner et s'est fait expulser. Une péripétie qui n'a pas empêché les Bucks, qui pourraient débuter les play-offs sans leur franchise player tout puissant, de dominer Washington 126-113. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot enchaîne en inscrivant 24 points et 7 rebonds lors du succès 108-97 des Nets sur le Magic. Enfin, les Spurs, toujours en course pour le play-in à l'Est, s'imposent 123-105 face aux Rockets, les Suns disposent 130-117 des Sixers, les Grizzlies s'inclinent 122-107 contre les Celtics et les Kings dominent les Pelicans 112-106.

