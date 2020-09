Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Boston n'abdique pas Reuters • 26/09/2020 à 10:56









NBA : Boston n'abdique pas par Adonis Vesin (iDalgo) Dos au mur, mais toujours en vie. Boston a empoché le match 5 de la série contre Miami (2-3) 121-108. Menés à la pause 51-58, les partenaires de Jayson Tatum (31 points, 10 rebonds, 6 passes) sont revenus surmotivés des vestiaires, infligeant un 41-25 au Heat. Les Celtics ont su augmenter leur intensité défensive, maintenant Miami à 19 % à trois-points, mais aussi à 38 rebonds contre 50 dont 6 prises offensives contre 13. Encore une fois, les Celtics ont visé la peinture pour mettre les Floridiens de Goran Dragic (23 points) en difficulté. Les hommes de Brad Stevens disputeront lundi (1 h 30) un match à mort pour pousser ceux d'Erik Spoelstra au match 7.

