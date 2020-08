Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Boston et Toronto balayent, Doncic stratosphérique, Mitchell et Murray aussi Reuters • 24/08/2020 à 12:28









NBA : Boston et Toronto balayent, Doncic stratosphérique, Mitchell et Murray aussi par Florian Burgaud (iDalgo) La nuit passée, la NBA est entrée dans une autre dimension. Si les Celtics de Boston, vainqueurs 110-106 face aux Sixers, et les Raptors de Toronto, larges lauréats des Nets 150-122, ont sweepé leurs adversaires pour se qualifier au deuxième tour des play-offs, les Mavs de Dallas sont revenus à hauteurs des Clippers. C'est grâce à un buzzer beater stratosphérique, au bout de la prolongation, de son génie slovène Luka Doncic (43 pts, 17 rbds, 13 passes en 46 minutes) que les joueurs de Rick Carlisle égalisent à 2-2. Dans la dernière rencontre de la nuit, le Jazz Donovan Mitchell et le Nuggets Jamal Murray se sont livrés à un duel de très haute voltige puisque le premier a inscrit 51 points et le second 50. C'est finalement Utah qui s'impose 129-127 et fait le break dans la série : en menant 3-1, ils s'offrent trois occasions de sortir la troisième de la Conférence Ouest dès le premier tour. La nuit prochaine, les Lakers, les Rockets ou les Bucks fouleront les parquets du Disney World Resort d'Orlando.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.