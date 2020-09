Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Boston dégaine enfin Reuters • 20/09/2020 à 11:08









NBA : Boston dégaine enfin par Adonis Vesin (iDalgo) Boston est lancé ! Les hommes de Brad Stevens ont décroché leur premier match en finale de conférence après avoir dominé Miami de A à Z, 117-106 (1-2 dans la série). Les partenaires de Jaylen Brown ont mis plus d'intensité en défense (8 interceptions) et ont mieux ciblé les failles floridiennes. Quatre C's ont terminé au-dessus des vingt points : Jaylen Brown (26), Jayson Tatum (25 points, 14 rebonds), Kemba Walker (21) et Marcus Smart (20). Un beau résultat doublé du retour sur les parquets de Gordon Hayward (6 points, 5 rebonds, 4 passes). En face, le Heat a peiné (27 % à trois-points). Goran Dragic, qui tournait à 27 points lors des deux premières rencontres, n'en a inscrit que 11 (2/10 au tir, 5 balles perdues). Bam Adebayo (27 points, 16 rebonds) a tenté d'imprimer un vent de révolte, en vain. Le quatrième match de la série se disputera jeudi (2 h 30).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.