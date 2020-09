Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : Boston à un match de la finale Reuters • 08/09/2020 à 10:41









NBA : Boston à un match de la finale par Adonis Vesin (iDalgo) Boston est à une victoire de la finale de conférence. Cette nuit, les Celtics ont fait une démonstration collective face à Toronto (111-89). Les partenaires de Jaylen Brown (27 points, 6 rebonds) ont muselé les Raptors dans le premier quart-temps (25-11) avant de porter le coup de grâce dans l'acte suivante (62-35, mi-temps). Brown a été assisté par Tatum (18 points, 10 rebonds) et Kemba Walker (18 points, 10 rebonds). Du côté des Canadiens, seul Fred VanVleet (18 points) a trouvé des solutions. Kyle Lowry, en grande forme dans ces play-offs, a plafonné à 10 points et 5 passes. Les LA Clippers ont pris, eux, la troisième rencontre face à Denver (113-107, 2-1 dans la série). Les Nuggets ont fait la course en tête avec un grand Nikola Jokic (32 points, 12 rebonds, 8 passes et 7 balles perdues) et un bon Michael Porter Jr (18 points, 10 rebonds). Paul George (32 points) et Kawhi Leonard (23 points, 14 rebonds, 6 passes) ont répondu présent en défense dans un ultime quart-temps remporté 29-19.

