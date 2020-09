Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : avec un Tyler Herro incroyable, le Heat se rapproche des Finals Reuters • 24/09/2020 à 10:58









NBA : avec un Tyler Herro incroyable, le Heat se rapproche des Finals par Florian Burgaud (iDalgo) Depuis 2014 et la fin de l'époque LeBron James, le Heat de Miami n'a plus regoûté aux Finals des play-offs NBA. Cela pourrait bien être le cas dans quelques jours puisque les Floridiens, dans le bulle du Disney World Resort d'Orlando, viennent de remporter 112-109 le match 4 de la finale de la Conférence Est face aux Celtics de Boston. Une victoire qui permet au Heat de mener la série 3-1. Ce succès a été rendue possible par une immense performance du rookie Tyler Herro, même pas 21 ans et auteur de 37 points dont 17 dans le dernier quart-temps lorsqu'il fallait résister au retour des Bostoniens. Le match 5 est programmé dans la nuit de vendredi à samedi.

