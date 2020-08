Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NBA : avec Donovan Mitchell, les play-offs démarrent fort, très fort Reuters • 18/08/2020 à 11:56









NBA : avec Donovan Mitchell, les play-offs démarrent fort, très fort par Florian Burgaud (iDalgo) Un récital pour... une défaite. La nuit dernière, l'arrière américain du Jazz d'Utah a offert une démonstration lors du premier match des play-offs 2020 de NBA en inscrivant la bagatelle de 57 points en 43 minutes. Il s'agit de son record en carrière ainsi que pour sa franchise en play-offs. Aussi, à même pas 23 ans, il est le plus jeune joueur à marquer ce nombre de points en postseason depuis un certain Michael Jordan. Malheureusement, cette masterclass n'a pas permis à son équipe de s'imposer puisque les Nuggets de Denver ont pris le dessus en prolongation (135-125) avec un Jamal Murray monstrueux à 6/9 derrière la ligne. Par ailleurs, les champions en titre de Toronto dominent les Nets de Brooklyn 134-110 malgré les 26 points de Timothé Luwawu-Cabarrot, record de scoring pour un premier match de play-offs d'un joueur français. Enfin, Boston prend le dessus sur Philadelphie (109-101) et les Clippers sur les Mavs de Dallas (118-110) grâce à une démonstration de ses stars Kawhi Leonard et Paul George. La nuit prochaine, le duel tant attendu entre les Lakers de LeBron James et les Blazers de Damian Lillard débute.

