NBA : Après le boycott, la reprise par Adonis Vesin (iDalgo) La NBA devrait repartir. Mais quand ? Sûrement dans la nuit de samedi. Les réunions entre joueurs et entre dirigeants se sont succédé ces dernières heures. Michael Jordan a aussi fait le lien entre les deux groupes. Tout s'est accéléré depuis le forfait mercredi dernier des Milwaukee Bucks, la franchise de l'État où Jacob Black, un Afro-Américain de 29 ans, a reçu sept balles dans le dos par un policier alors qu'il remontait dans sa voiture. Deux manifestants dans l'Illinois ont été ensuite assassinés. Milwaukee-Orlando a été le premier match reporté d'une longue série. Les Lakers et les Clippers, qui voulaient arrêter la saison, ont finalement changé d'avis. Critiqués par le Président Donald Trump, les joueurs ont préféré utiliser la bulle comme moyen d'expression.

