NBA : 51 points pour Lillard, les Pelicans et les Kings éliminés

par Adonis Vesin (iDalgo) La dernière ligne droite. Vendredi, la saison régulière de la NBA prendra fin. Cette nuit, le couperet est encore tombé, inéluctable. C'est fini pour New Orleans et Sacramento. La franchise de Zion Williamson (25 points) a chuté contre les San Antonio Spurs 122 à 113, toujours en course pour le play-in. Les 41 points d'Austin Rivers en faveur de Houston (129-112), son record en carrière, renvoient les Kings à la maison. Harden a été égal à lui-même (32 points, 8 rebonds, 7 passes). Dans la course à la huitième place de la conférence Ouest, Memphis, San Antonio, Phoenix et Portland sont toujours en lice. Lillard (51 points) s'est rattrapé contre Philadelphie (124-121). Joel Embiid est sorti blessé à la cheville gauche et rejoint Ben Simmons à l'infirmerie. Carmelo Anthony est, lui, rentré dans le Top 15 des meilleurs marqueurs de la NBA (26 406 points). Grâce à ce succès, Portland recolle aux Memphis Grizzlies de Ja Morant (17 points, 10 passes), défaits par les Toronto Raptors 99 à 108. À l'Est, les Brooklyn Nets ont fait chuter les Clippers (129-120, sans Paul George, mais avec Kawhi Leonard (39 points). Timothé Luwawu-Cabarrot a été limité par ses six fautes (3 points, 4 rebonds, 2 passes). Revers de Washington contre OKC (103-121) et du Orlando Magic d'Evan Fournier, qui n'a pas joué, contre les Celtics 119 à 122. Le Magic défiera donc les Milwaukee Bucks au premier tour des play-offs.

