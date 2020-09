So Foot • 03/09/2020 à 22:45

Navas, Icardi et Marquinhos touchés par le Covid-19 au PSG

Trois nouveaux cas au PSG...

Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié. -- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2020

La jolie colonie de vacances.Après les contaminations de Neymar, Ángel Di María et Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain s'attendait à découvrir de nouveaux cas de coronavirus d'ici la fin de la semaine. C'est chose faite. Ce jeudi soir, le club de la capitale a confirméau sein de l'effectif professionnel. D'après, Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos sont les joueurs touchés.Le défenseur brésilien, qui a ressenti des symptômes depuis deux jours, selon le quotidien, était en vacances à Ibiza comme les autres Parisiens ayant contracté le virus. Le PSG compte désormais six joueurs en quarantaine, alors que Marco Verratti, également présent sur l'île des Baléares, a lui été testé négatif.Il va être beau, ce Lens-PSG.