Navas c'est la Champion's League

C'est un doux euphémisme de dire que Keylor Navas a été bon lors de la victoire du PSG face à Bruges en Ligue des Champions (1-0). Il faut dire que le portier costaricien a réalisé quelques beaux arrêts avant de stopper un penalty en fin de match. Afin de prouver qu'il est bien l'élément qu'il manquait à Paris pour effectuer sa quête de la C1.

4 matchs de C1, 0 but encaissé

Icardi sort une belle épine

Keylor Navas est ainsi. Depuis le début de sa carrière, le portier costaricien a toujours valorisé le collectif au profit de ses performances individuelles. Nouvel exemple ce jeudi en conférence de presse à la veille d'affronter Dijon : "" Pourtant, Keylor Navas a tort. Après la victoire du PSG face à Bruges (1-0), qui permet aux Parisiens de valider leur ticket pour le tour suivant, c'est bien l'ancien portier du Real Madrid qu'il faut féliciter pour le. Et que lui. Que ce soit pour sa double parade exceptionnelle au retour des vestiaires devant Emmanuel Dennis et David Okereke. Mais surtout pour son arrêt sur le penalty de Mbaye Diagne (75). Alors oui, l'attaquant sénégalais a tiré son penalty tel un Nicolas Anelka en finale de Ligue des Champions 2008, mais il n'empêche que Keylor Navas est parti du bon côté pour capter le ballon. Comme souvent.C'est bien simple, en douze rencontres disputées avec le Paris Saint-Germain cette saison, Keylor Navas a encaissé 5 petits buts. Et réalisé 9. Dont quatre en Ligue des Champions où les Parisiens n'ont toujours pas vu leurs filets trembler. Et si ce rideau de fer est infranchissable, c'est en grande partie grâce aux larges épaules d'un Navas qui ne flanche jamais lorsque ses défenseurs passent à côté de leur match - à l'image de Juan Bernat qui a vécu un cauchemar face à Emmanuel Dennis - ou qu'ils commettent une petite erreur comme Thiago Silva - pourtant à nouveau très costaud ce mercredi soir - sur le penalty.