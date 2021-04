Naufrage du sous-marin indonésien: Joko Widodo adresse ses condoléances aux familles

Des centaines de militaires, des avions et des navires de guerre ont été mobilisés pour localiser le KRI Nanggala 402, un submersible vieux d'une quarantaine d'années de construction allemande, disparu mercredi lors de manoeuvres.

La marine avait estimé à 72 heures les réserves maximales d'oxygène dont disposaient les membres d'équipage en cas de panne d'électricité et ce délai a été franchi tôt samedi matin, rendant leur survie improbable.

Et l'état-major a formellement changé le statut du submersible de "disparu" à "coulé", ce dont M. Widodo a pris acte dimanche.

"Nous, Indonésiens, souhaitons exprimer notre profonde tristesse au sujet de cet incident, et tout particulièrement aux familles des membres de l'équipage du sous-marin", a déclaré M. Widodo aux journalistes.

"Ils étaient les meilleurs enfants de la Nation, les meilleurs patriotes qui protégeaient la souveraineté de la Nation."

Déclarer que le sous-marin a coulé est une façon de dire qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver des survivants.

Pour autant, les proches du premier lieutenant Muhammad Imam Adi, 29 ans et père d'un petit garçon, voulaient encore y croire.

"Mon voeu est que mon fils et tout l'équipage puissent être retrouvés", a déclaré le papa du disparu, Edy Sujianto, à son domicile sur l'île de Java.

"Mon fils voulait être militaire depuis qu'il était petit. C'était son rêve."

La marine a retrouvé plusieurs objets dont un morceau du système de torpille et une bouteille de graisse utilisée pour lubrifier le périscope du sous-marin. Elle a aussi retrouvé un tapis de prière. L'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé au monde.

Le sous-marin, l'un des cinq dont disposait la marine indonésienne, a plongé tôt mercredi pendant des exercices militaires prévus au nord de l'île de Bali. Le contact avec le submersible a été perdu peu après.

Les autorités n'ont donné aucune explication à ce naufrage, mais avancé que le sous-marin pourrait avoir été victime d'une avarie qui l'aurait empêché de refaire surface.

Map and Factfile on the Indonesian submarine that went missing on April 21, with 53 on board ( AFP / )