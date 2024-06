Naufrage d'un navire de migrants en Italie: 34 morts, selon un nouveau bilan

Photo diffusée le 17 juin 2024 par les garde-côtes italiens montrant un voilier transportant des migrants au large des côtes de Calabre, en Italie ( GUARDIA COSTIERA / Handout )

Les garde-côtes italiens ont annoncé vendredi avoir retrouvé quatorze autres corps après le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes méridionales en début de semaine, portant à 34 le nombre de morts.

Plus de 60 personnes étaient portées disparues après le naufrage du voilier au large de la Calabre dans la nuit de dimanche à lundi, 11 personnes ayant été secourues.

"Aujourd'hui, quatorze corps ont été repêchés... au total, trente-quatre corps ont été récupérés", ont déclaré les garde-côtes dans un communiqué.

Les recherches aériennes et maritimes se poursuivent pour retrouver les disparus.

Jeudi, les garde-côtes avaient indiqué que 12 autres corps avaient été retrouvés, dont des femmes et des enfants.

L'organisation Médecins sans frontières (MSF) a déclaré en début de semaine que les survivants avaient signalé la disparition de 66 personnes, dont au moins 26 enfants.

Le bateau, parti de Turquie, a coulé à environ 120 milles nautiques des côtes calabraises. Des familles afghanes figurent parmi les disparus, selon MSF.

Dix corps ont été retrouvés dans un autre bateau de migrants naufragé lundi au large de l'île italienne de Lampedusa, selon l'organisation humanitaire allemande ResQship.

Selon l'Organisation internationale de l'ONU pour les migrations (OIM), quelque 3.155 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée l'année dernière et plus de 1.000 personnes sont mortes ou portées disparues depuis le début de l'année.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus meurtrière au monde et représente 80% des morts et disparus en Méditerranée.

De nombreux migrants partent de Tunisie ou de Libye en bateau pour l’Europe, l'Italie étant souvent leur premier point d'arrivée.

Les arrivées ont considérablement diminué depuis le début de l’année, avec 24.100 personnes débarquées en Italie à ce jour, contre plus de 57.500 à la même période en 2023, selon le ministère de l’Intérieur.