Naturel ou artificiel, quel sapin est le plus écolo ?

Depuis quelques jours, ils ont fait leur apparition dans les vitrines des jardineries, détrônant les chrysanthèmes et autres plantes d'arrière-saison. Entre ce jeudi et le 24 décembre au soir, il se vendra en France plus de 6,5 millions de sapins de Noël. 5,3 millions exhaleront cette odeur typique de sève commune à tous les résineux. Les autres, en plastique, n'en auront que l'apparence.Alors, naturel ou artificiel ? Si vous n'avez pas encore fait votre choix, voici quelques astuces pour choisir la meilleure option d'un point de vue environnemental.Les vrais sont plus écolosA quoi bon acheter un nordmann ou un épicéa qui finira sa vie trois semaines plus tard sur le trottoir ? C'est l'argument principal mis en avant par les vendeurs de sapins artificiels. Mais d'après une analyse réalisée par un cabinet canadien sur leurs cycles de vie respectifs, un sapin de Noël artificiel émet l'équivalent de 8,1 kg de CO2 par an pour sa production et son transport, tandis qu'un sapin naturel n'en émet que 3,1 kg.Il faudrait garder votre sapin en plastique plus de vingt ans pour rentabiliser son impact carbone sur la planète. Or, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie (Ademe) estime que les sapins artificiels ne sont conservés en moyenne que six ans. Par ailleurs, ils ne sont pas biodégradables et difficiles à recycler. Et tant qu'il n'est pas coupé, le sapin naturel a quant à lui l'avantage de capturer du CO2.Ils ne contribuent pas à la déforestationContrairement à une idée reçue, les sapins naturels ne contribuent pas à la déforestation en France, puisqu'ils ne sont pas coupés au cœur de nos forêts mais issus de plantations spécifiques et produits sur une superficie estimée à plus de 5000 ha, essentiellement dans le Morvan et le Jura. « Nous les coupons au bout de cinq à dix ans maximum », explique Frédéric Naudet, qui préside l'association française des sapins de Noël ...