National : « Perdre quatre points comme ça en une semaine, c'est navrant », regrette Bourgaud, le milieu du Red Star

Au coup de sifflet final, les Dunkerquois ont célébré ce match nul comme une victoire. A dix contre 11 pendant plus d'une heure, ils ont réussi à tenir tête au Red Star (1-1), arrivé dans la peau d'un dauphin aux dents longues... Les Audoniens peuvent, eux, se mordre les doigts car ils tenaient la victoire jusqu'à cette frappe limpide du droit de l'expérimenté... gaucher Ludovic Gamboa. On venait d'entrer dans le temps additionnel !Vincent Bordot est d'ailleurs arrivé en conférence de presse le regard noir. « Je suis agacé, a lancé d'emblée le coach du Red Star. On réalise une seconde mi-temps trop moyenne. A 11 contre 10, on a senti que les gars reculaient pour conserver le 1-0 alors qu'il aurait fallu aller de l'avant pour inscrire le deuxième. Après avoir perdu deux points en trente secondes contre Bourg (1-1), on en perd encore deux à la dernière minute... » La semaine passée, le Red Star avait en effet encaissé l'égalisation dans la foulée du but d'Emmanuel Bourgaud. Cette fois, c'est donc l'ex-Cristolien Gamboa, 34 ans et qui venait d'entrer en scène, qui a sauvé Dunkerque d'une défaite imméritée. « Si on avait perdu ce match, j'aurais vraiment eu les boules (sic) », résume, à sa façon, Claude Robin, le technicien nordiste passé par le Red Star. « Je n'avais pas la sensation qu'on jouait à 10 contre 11, précise pour sa part Gamboa. En seconde période, on sentait que le Red Star n'avait pas de ligne directrice. Et puis finalement, les vents nous ont été favorables. » Le signe aussi d'une équipe qui devrait voyager loin.Battus à l'aller (1-2), les Audoniens n'auront, eux, pas réussi à dicter leur loi au leader cette saison. Et ce qu'ils ont montré, vendredi soir, reste trop insuffisant pour l'instant. Sans un Paul Charruau encore inspiré sur sa ligne (57e, 75e et 87e), ils auraient pu tout autant rentrer bredouilles du Nord. « Le scénario agace mais ce n'est pas une si mauvaise opération chez le ...