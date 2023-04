National : Martigues se fait reprendre, pas Concarneau ni Dunkerque

C’était LE choc de la 28 e journée, en National.

Quatrième, le Red Star recevait le dauphin Concarneau… et s’est complètement loupé avec une lourde défaite à la clé, pointant désormais à quatre unités des trois premiers. La faute à Ndoye, qui s’est fait expulser à la 26 e minute et a laissé ses partenaires en infériorité numérique (terminant même à neuf, à la suite du carton rouge de Tré), mais aussi aux buteurs en première période : El-Khoumisti a ouvert le score en deux temps (avant de signer un doublé sur un coup franc précis, sur la fin), puis le puissant Boutrah a fait le break en profondeur, alors que Traoré a enfoncé le clou et que Benali a sauvé l’honneur sur penalty. Ce résultat fait aussi les affaires de Dunkerque, troisième et vainqueur facile de l’avant-dernier Paris 13 Atletico (réalisations de Ghrieb, qui s’est amusé dans la surface de réparation, et de Bilingi sur corner). En bas du tableau, justement, la lanterne rouge Borgo a encore été battue en craquant dans le second acte. Par Villefranche Beaujolais (treizième), cette fois, qui a fait la différence par Taufflieb (à bout portant) et Mbuyi.…

FC pour SOFOOT.com