National : les clubs bastiais défaits par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, la troisième journée du championnat de France de National, mis de côté les rencontres reportées à cause du coronavirus, prenait fin avec les deux dernières affiches du milieu de semaine mettant aux prises les clubs de Bastia. Tout d'abord, le Sporting, devant 6 500 spectateurs, s'incline 1-0 à Furiani face à Boulogne-sur-Mer, nouveau co-leader avec Concarneau, sur un but de Jackson Mendy (68e). Un peu plus tôt, le FC Bastia Borgo avait lourdement chuté 3-0 sur la pelouse de l'US Orléans, club qui évoluait en Ligue 2 la saison passée. La quatrième journée débute dès ce vendredi avec six matches prévues à 20 heures.

