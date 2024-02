National : le Red Star et Niort s’envolent, Orléans continue sa remontée

Le wagon de tête se détache.

Après une entame assez délicate, le Red Star a été puni par une demi-volée bien équilibrée de Mathis Touho et a découvert la sensation d’être mené à domicile pour la première fois de la saison. Bauer est tout de même resté invaincu grâce à un réveil des siens en deuxième période. Portés par un Ivann Botella des grands soirs, avec un but et deux passes au compteur, les Audoniens ont fait plier Le Mans (4-1) . Les Chamois niortais se plaisent dans le costume de dauphin et continuent leur parcours quasi parfait en 2024 avec une quatrième victoire à Épinal (0-3) , pour deux nuls sur ce début d’année civile. Martigues, troisième, piétine de son côté avec un nul du côté de Sochaux (1-1) .…

EL pour SOFOOT.com