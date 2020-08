Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client National : Le Mans surpris à domicile, Orléans cale à Créteil Reuters • 28/08/2020 à 22:25









National : Le Mans surpris à domicile, Orléans cale à Créteil par Pierre Sarniguet (iDalgo) La deuxième journée du championnat de National a débuté aujourd'hui. Huit matchs étaient au programme mais celui qui opposait Bourg-Péronnas à Annecy a été reporté à la dernière minute après la détection de quatre cas de coronavirus dans l'équipe de Haute-Savoie. Plus gros budget de la division, Le Mans a été cueilli à froid par Quevilly-Rouen dès la première mi-temps. Mené 2 buts à 0, le MUC 72 s'est ressaisi en seconde période pour décrocher le point du match nul (2-2) grâce à Lemonnier et Brahimi. Orléans a lui été pris en défaut à Créteil sur un but de Pereira à la 74e minute. Boulogne-sur-mer et le Red Star se sont séparés sur un nul 1-1. Les résultats complets : Concarneau 0 - 0 Saint Brieuc Boulogne-sur-Mer 1 - 1 Red Star Laval 1 - 3 Avranches Le Mans 2 - 2 Quevilly Rouen Villefrance Beaujolais 0 - 0 Cholet Sète 3 - 1 FC Lyon Créteil 1 - 0 Orléans

