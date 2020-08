Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client National : le derby de Bastia accouche d'une souris Reuters • 31/08/2020 à 22:44









National : le derby de Bastia accouche d'une souris par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour conclure cette seconde journée du championnat de National, les caméras étaient rivées sur Bastia où le Bastia Borgo recevait son voisin du Sporting pour un derby corse. Au final, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 à 0. Dans cette partie, il y aura finalement eu plus de cartons rouges que d'actions. En effet, c'est d'abord François Lajugie qui a été exclu pour une semelle du côté de Borgo (47e) de Borgo avant que Christophe Vincent ne soit lui aussi exclu après la réception d'un second carton jaune (57e). La frappe de Ben Saada sur la transversale en faveur du Sporting reste la seule véritable action chaude de cette partie. Au classement, Bastia Borgo est 12e, le Sporting Bastia 3e.

