National : L’égalisation délicieuse de Sochaux à la dernière minute !

Caramel.

Parfois une image vaut mille mots. Pas toujours. Mais cette fois-ci, promis, la vidéo parle d’elle-même. Juste, histoire de se mouiller la nuque avant de se jeter dans le grand bain : vous ne verrez pas plus beau ce vendredi soir. Ni au Parc des Princes où la Paris Saint-Germain recevait Montpellier. Ni du côté de l’Angleterre où Leicester et Leeds s’affrontaient dans un duel de haut de tableau. Et nulle part ailleurs. Tout se passe à Nancy, à Marcel Picot, où Sochaux a décidé d’égaliser dans le temps additionnel grâce à un bijou de Malcolm Viltard (1-1, 90+1 e ) . C’est Josselin Gromat qui avait ouvert le score plus tôt en seconde période (1-0, 70 e ) .…

MD pour SOFOOT.com