National : Créteil retrouve le sourire

Une victoire et ça repart. En maîtrisant son sujet, le promu cristolien a décroché son cinquième succès de la saison. Cette cinquième levée était attendue depuis le 13 septembre et sept longs matchs (6 N, 1 D). Un succès que n'ont pas pu savourer les deux groupes des Ultras cristoliens, Urban Devils et Kop Banlieue, interdits de stade par le club après avoir envoyé des fumigènes lors du dernier match domicile contre Villefranche (2-2). Dans une ambiance confidentielle, les joueurs de Carlos Secretario s'en sont remis à leur inévitable buteur, Abdelmalek Mokdad. Son pied n'a pas tremblé à la 37e minute quand il s'est chargé de transformer le penalty qu'il avait d'ailleurs obtenu après une faute de Guidi. Un but que Jason Buaillon a célébré en brandissant le maillot de son pote Jacques-Antoine Pelletier, victime d'une grave blessure au genou droit contre Laval la semaine précédente.Place à la Coupe de FranceEn inscrivant son 6e but de la saison, le milieu de terrain cristolien a surtout libéré ses coéquipiers. Auteur d'une seconde période solide, les coéquipiers de Stéphane Veron doublent la mise par Loïc Baal bien servi par Fabio Pereira (61e). Le portier cristolien s'offre un moment de bonheur en détournant un penalty d'Anziani (80e). Avant une deuxième réception d'affilée dans quinze jours face à Concarneau, les Béliers tenteront de se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe de France samedi (18 heures) sur le terrain de Gonfreville (N3).FEUILLE DE MATCHCRETEIL LUSITANOS - GFC AJACCIO : 2-0 (1-0). Spectateurs : 670. Arbitre : M. Benchabane.Buts. Mokdad (37e s.p.), Baal (61e).Avertissements. Créteil Lusitanos : Fofana (42e), Buaillon (84e), Habbas (90e + 1) ; GFC Ajaccio : Camara (40e), J.-F. Finidori (84e).Créteil Lusitanos : Veron - Pardal, Belkouche, Dauchy, Fofana - Buaillon (cap.), Pereira, Baal - Mokdad (Llambrich, 87e), Pancrate (Habbas, 82e), Diallo (Baptista, 72e). Entr. : Secretario.GFC ...