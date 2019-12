National : ces deux-là se battent pour le Red Star et plus entre eux...

Le retour du Koukou est annoncé vendredi soir au Red Star. Après une suspension de cinq matchs, l'international béninois a purgé sa peine et retrouve sa place d'indispensable sentinelle devant la défense audonienne contre Quevilly-Rouen.Dans l'entrejeu, Djiman Koukou, 29 ans, va évoluer en terrain connu associé notamment à un joueur qu'il a longtemps fréquenté à Niort. Jimmy Roye, 31 ans, a joué trois saisons à ses côtés de 2013 à 2016. Les deux milieux comptent plus de 400 matchs en Ligue 2 - 154 pour Koukou et 248 pour Roye - et le Red Star a signé trois victoires en trois matchs (Avranches, Bastia Borgo et Le Puy) avec son duo titulaire.Pourtant, les deux hommes n'ont jamais été très proches dans la vie. A l'époque de Niort, le courant est parfois mal passé entre le calme et discret Koukou et le bouillant et extraverti Roye. A l'image d'un entraînement électrique où les deux coéquipiers en étaient venus aux mains...« On s'entend très bien sur le terrain mais dans la vie, on n'a pas les mêmes délires », confie Djiman KoukouUn épisode que le Béninois n'a pas oublié, même s'il s'en amuse aujourd'hui. « C'était très, très chaud, sourit le papa des petites Sawsan (8 ans), Fathia (3 ans) et Ismaëla (1 an). Jimmy est un joueur qui a la gagne dans le sang, toujours prêt à tout pour ne pas perdre. A l'époque, j'étais un jeune du club et lui dans le monde pro depuis longtemps. On avait du mal a accepter les remarques des aînés. Il y a eu des prises de tête. Disons que ma jeunesse m'avait fait du tort... Mais Jimmy, on va se chauffer et puis dans la minute suivante, je vais lui donner un ballon décisif. On s'entend très bien sur le terrain mais dans la vie, on n'a pas les mêmes délires. »« On a été capables de s'attraper dans un vestiaire il y a longtemps, mais on a beaucoup mûri depuis, surtout moi », s'amuse Jimmy RoyeCe contexte, Vincent Bordot le connaissait au moment ...