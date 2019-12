National : au Red Star, la patronne des pros c'est elle

L'été dernier, la nomination de Jeanne-Rose Tremski à la tête du pôle professionnel du Red Star avait suscité pas mal d'interrogations. « Des femmes dans le foot, un monde de testostérone, ça a du sens », justifiait alors Patrice Haddad. Un an et demi après le départ de Pauline Gamerre, directrice générale au club pendant 8 ans et désormais en poste à la FFF, le président audonien donnait une nouvelle chance à une femme qui, elle, venait d'un tout autre milieu que le football. Jeanne-Rose Tremski , 48 ans, a en effet d'abord bâti sa réputation dans le monde de la production audiovisuelle.Celle que ses proches appelle JR a débuté sa carrière à New York comme chargée de production pour la chaîne de télévision ABC. De retour en France, elle a créé sa société (JRT) avec quelques succès à son actif comme la série « Un Gars, Une Fille » avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy qui a cartonné sur France 2, ou le long métrage « Célibataires ». Dans l'aventure d'« Un gars, Une fille »Elle a été embarquée dans l'aventure « Un gars, Une fille » par Isabelle Camus, présentée par des amis communs lors de vacances. « Je montais ma société avec mon associée québécoise Hélène Jacques et lui ai proposée de venir avec nous pour qu'elle apprenne le métier, nous raconte la célèbre productrice-réalisatrice mariée à Yannick Noah. Jeanne-Rose n'est pas restée longtemps avec nous, c'était compliqué de s'imposer productrice sans aucune expérience dans une équipe de pro. Mais je pense que l'aventure a été intéressante. »Au rayon anecdotes, les deux femmes devenues amies n'ont pas oublié le jour où Jean Dujardin a débarqué dans leur bureau pour exiger qu'Alexandra Lamy, alors sa compagne, gagne le même salaire que lui ,qui touchait trois fois plus. Elles ont apprécié le geste et continuent d'ailleurs e se battre au quotidien pour l'égalité des sexes.La boxe avant le footAprès une ...