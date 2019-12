National 2 : Sedan, l'équipe qui ne prend pas de but

C'est une série sans précédent en France, en scrutant les quatre premiers échelons nationaux. Le SC Sedan, qui fête cette année le 100e anniversaire de sa création, réalise un début de saison tonitruant en remportant ses 13 premiers matchs et surtout en réussissant l'exploit de les avoir accompagnés de... 13 clean sheet ! C'est-à-dire aucun but encaissé ! Personne n'a fait mieux cette saison en Europe.« Dès la reprise le 1er juillet dernier, on s'est fixé comme objectif d'accéder au National et, comme seul le premier monte, il faut accomplir un énorme parcours, confie l'entraîneur Sébastien Tambouret. Il n'y a pas de recette particulière. On a pourtant failli prendre des buts mais il y a toujours le gardien ou un défenseur ou un milieu pour nous sauver. »Le gardien du temple s'appelle Geoffrey Lembet (31 ans). Passé par le Red Star (en L 2 en 2016-2017), il n'a donc ramassé aucun ballon dans sa cage en 1170 minutes... « Je fais le maximum mais je ne suis pas seul, insiste le gardien international de la République centrafricaine (24 capes). Ici, l'attaquant est notre premier défenseur et cela facilite les choses. Même si on a gagné les matchs sans prendre de but, il y a toujours des détails à régler, on se remet en question à chaque rencontre. » Le gardien de Sedan, Geoffrey Lembet symbolise la réussite éclatante de Sedan./PHOTOPQR/L'Union de Reims Outre Geoffrey Lembet, cette équipe irrésistible s'est bâtie autour d'un réservoir de joueurs franciliens comme le capitaine Aziz Dahchour (ex-Drancy), le goleador (13 buts) Geoffray Durbant (Red Star), Hendricks Romain (Saint-Ouen-l'Aumône), Bissenty Mendy (ACBB), Stacy Misiatu (Argenteuil) et Jérémy Beckechi (Evry).Huit points d'avance sur son dauphin BastiaGrâce à ses quatre mois idylliques, le club ardennais, ancien double vainqueur de la Coupe de France (1956 et 1961), renaît de ses cendres après un long passage à vide qui l'avait ...