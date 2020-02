Nathan : "Cela fait du bien de rire un peu de la situation de Bordeaux"

Jeune homme fraîchement majeur, Nathan Pike est l'auteur de résumés de matchs à travers des commentaires alternatifs. Sur Twitter, ce supporter des Girondins de Bordeaux amuse sa communauté et joue sur la fibre humoristique pour développer ce concept en France. Interview LOL.

Bordeaux-Lyon, commentaires alternatifs. pic.twitter.com/Radox2qiPA -- Naiifen (@TheNathanPike) January 13, 2020

J'ai 18 ans, je suis actuellement en DUT de métiers du multimédia et de l'internet à Angoulême. Je suis supporter des Girondins de Bordeaux, et abonné au stade depuis six ans maintenant. Le football m'a plu très tôt : mon père est anglais, c'est un grand fan de Liverpool et il m'a transmis sa passion pour ce club. Du coup, je suis principalement intéressé par ces deux équipes.Cela fait déjà quelque temps que je réalise des montages sur des joueurs. À la base, il faut savoir que j'ai récupéré cette idée d'un supporter d'Everton sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de m'y mettre, avec une vidéo du même style. Honnêtement, je ne pensais pas que ça marcherait autant. J'imaginais que ça intéresserait les supporters bordelais, et puis ça s'est enchaîné... J'ai eu un retweet de BNS Comps, spécialisé sur les matchs centrés sur un joueur. Il m'a même envoyé des messages privés et nous avons pu échanger, c'est hyper sympa ! À partir de là, j'ai percé pour créer un autre compte et poster mes vidéos de façon plus professionnelle. Grâce à mon DUT, j'apprends la communication et la création de contenu. Ça me sert au moment de produire les vidéos. Mes commentaires sont écrits et téléchargés sur Note Vibes, un site que j'utilise depuis peu, car je peux télécharger au format MP3. Pour le montage en revanche, j'apprends seul.