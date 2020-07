Nathalie ne sera plus le guide de la LFP

Nathalie Boy de la Tour a annoncé officiellement qu'elle ne briguerait pas, à 51 ans, un second mandat à la tête de la LFP. Une décision assez surprenante dans un univers où, par contre, les hommes cultivent plutôt l'habitude de s'accrocher à leur poste (Frédéric Thiriez était demeuré en place 14 ans). Elle n'a clairement pas à rougir de son bilan présidentiel et on a donc bien du mal à saisir ce qui a pu la décourager. À moins de lire entre les lignes.

Au-delà du symbole

Son arrivée aux commandes de la LFP avait constitué une demi-surprise. Impossible de se mentir, on imaginait mal le monde du ballon rond, ce "", même au sein de son élite sportive et économique, accorder une telle reconnaissance à une femme, la première à prendre les rênes d'une telle institution dans le sport français. Bien sûr, ses compétences lui avaient effectivement déjà valu de rentrer au Conseil d'Administration en 2013. Et par ailleurs, le poste de Président et ici de Présidente s'apparente davantage à une forme de régence déguisée, qui doit composer entre les barons de la Ligue 1 et le tiers état des petits clubs. Un rôle très singulier qui, pendant longtemps, se résuma à négocier les droits télés, le plus possible à la hausse, et se plaindre auprès de l'Elysée du vilain fisc qui empêche de gagner la Champions League, jusqu'à en irriter même Nicolas Sarkozy.Nathalie Boy de la Tour, c'est avant tout un CV professionnel (responsable de la filière digitale de Bossard Gemini puis de l'agence de communication BBDO2 avant de lancer le salon parisien Galaxy Foot, etc..) qui sent bon l'évolution récente d'un foot où communication et médias sont devenus aussi importants que la passion dévorante de quelques notables (Jacques-Henri Eyraud à Marseille en représente une autre illustration). Si son élection représentait un symbole fort pour la cause des femmes, il serait erroné de ne regarder que cette facette du personnage. En seulement quatre ans, elle a ainsi largement contribué à transformer la ligue en une entreprise moderne, tournée vers le digital et l'international, et son héritage se révèle de ce point de vue non négligeable. En retour, elle répéta sans cesse sa volonté de réformer la "" de la Ligue, en dénonçant des statuts qui bloquaient tant les réformes nécessaires. D'où, aussi, ces rumeurs que les " gros " clubs l'avaient lâché, surtout depuis la crise de la COVID-19.