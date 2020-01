Nathaël Julan, mort d'un géant

L'avant-centre de 23 ans est mort ce vendredi 3 janvier 2020, au volant de son Audi Q5, sur les routes des Côtes-d'Armor. Son talent, sa complexité et son mètre 96 méritaient évidemment un autre sort. Le joueur de Guingamp, qui passait le plus clair de son temps au Havre, sa terre d'origine, est parti dans un dernier virage, sans assouvir son rêve ultime : la conquête de la Premier League.

Havrais de vrai

C'était une journée comme une autre dans la vie de Nathaël Julan. Après la séance d'entraînement de vendredi, l'attaquant guingampais avait pris place au volant de son Audi Q5, suivi par la voiture d'un coéquipier, en direction de Saint-Brieuc. Un virage plus tard, le véhicule, qui avait parcouru un bout de champ, était sur le toit, au milieu des peupliers, et venait de percuter un arbre. Malgré les soins prodigués par le médecin du SAMU arrivé sur les lieux de l'accident, le pire n'a pu être évité. Deux ans et demi plus tôt, la voiture du jeune homme avait déjà terminé sur le toit mais il s'en était miraculeusement sorti avec de simples égratignures. Cette fois-ci, Nathaël Julan n'a pas eu la même chance et s'est éteint comme personne n'a envie de s'éteindre : à Pordic, sur la RD786, à 23 ans. On aurait pu lui imaginer un autre sort. Pour tout dire, tous ceux qui ont croisé un jour ses beaux yeux clairs en étaient persuadés : ce grand gaillard d'1,96m avait trop de filouterie, d'intelligence et d'humour pour ne pas hériter d'un joli destin. Lui-même avait l'air d'en être convaincu, même si sa désinvolture permanente racontait autant sa confiance en lui que ses doutes. Car jusqu'ici, Nathaël Julan avait déjà goûté aux côtés sucrés de la vie de footballeur professionnel (premier contrat pro dans son club formateur, le HAC, premiers buts, convoitise de clubs anglais, transfert dans un club de Ligue 1, Guingamp) mais aussi à ceux qui sont un peu plus amers (difficultés à s'imposer à l'EAG, prêt à Valenciennes, problèmes à s'épanouir loin du cocon havrais).À l'origine, il y a donc eu le talent. Né à Montivilliers, dans la banlieue havraise, le Normand suit l'itinéraire classique d'un gamin plus doué que la moyenne. "