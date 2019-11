Natation : quand la ministre se met à l'eau avec sa fille pour son club

Ce n'était pas prévu. Ni à son agenda ministériel ni à son programme familial du week-end. Mais quand samedi après-midi, alors qu'elle accompagnait Nina, sa fille de 10 ans, pour les interclubs, Roxana Maracineanu a appris qu'il manquait une relayeuse à Clamart (Hauts-de-Seine) pour le 10x50m, elle n'a pas hésité.La ministre des sports, championne du monde du 200m dos en 1998, a toujours un maillot de bain à portée de main. Elle qui s'entraîne, dès que son emploi du temps le permet le lundi matin avec des amis, s'est glissée avec gourmandise dans le relais.S'appuyant sur une technique de crawl et un sens de la glisse à peine entamés par les années, la vice-championne olympique 2000 du 200m dos, qui ne compte pas ses heures pour défendre à l'assemblée nationale son plan savoir-nager, s'est employée pour boucler son 50m (petit bassin) en 32 secondes, passant le relais à... sa fille. La ministre et sa fille avant le relais 4x50m Roxana Maracineanu, ministre des sports (au centre), et sa fille Nina (à sa gauche) avant le relais des interclubs, samedi./Jean Victor Nina, 10 ans, fait le bonheur du CSM Clamart depuis l'an passé après un passage par la gymnastique. Comme sa maman, à Bucarest, au début des années 80 avant que la famille Maracineanu, fuyant le régime Ceausescu, ne vienne s'installer en France, à Blois puis Mulhouse. Avant un 100m dos individuel, Nina a donc pris la vague de sa maman pour boucler, en 36''51, un 10x50m achevé à la 3e place, sous les yeux de Cleo et Kimi, ses petits frères aux anges.Roxana Maracineanu (44 ans) n'avait plus pris part à une compétition individuelle depuis... 2006 et un 50m dos des Championnats de France petit bassin terminé deuxième derrière... Laure Manaudou. Elle avait également replongé pour des interclubs (déjà) avec Mulhouse, le club de ses grandes années. « C'était plus dur qu'une question à l'assemblée », souriait la ministre à ...