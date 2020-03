Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natation : pas de répétition générale avant les Jeux Reuters • 20/03/2020 à 15:45









Natation : pas de répétition générale avant les Jeux par Victor Gatinel (iDalgo) Alors que le CIO tente de maintenir les Jeux Olympiques cet été à Tokyo, les autres compétitions font le choix du report en raison des risques sanitaires liés au COVID-19. C'est notamment le cas pour les championnats d'Europe de natation en grand bassin prévus à Budapest (Hongrie) du 11 au 24 mai. Dans son communiqué de presse, la Ligue Européenne de Natation (LEN) précise son intention de reprogrammer la compétition plus tard dans l'année. Paolo Barelli, président de l'instance dirigeante, a déclaré : « Après consultations avec nos partenaires, ils pourraient se tenir du 17 au 30 août. Tout cela doit encore être confirmé fin mai ou début juin ». Ce changement dans le calendrier prive les nageurs d'une répétition générale avant les Jeux Olympiques, objectif majeur des athlètes cet été (24 juillet - 9 août).

