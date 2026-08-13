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Natation-Moluh en argent sur le 50 m dos, sa première médaille internationale en individuel
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:57
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Mary-Ambre Moluh a décroché jeudi sa première médaille individuelle en compétition internationale en grand bassin avec l'argent sur le 50 m dos des championnats d'Europe de natation disputés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

La prometteuse nageuse tricolore de 20 ans a pris la deuxième place, en améliorant son record de France (27"06 au lieu de 27"20), derrière l'Italienne Sara Curtis, qui a établi un nouveau record du monde (26"56) après l'avoir déjà battu la veille en demi-finales (26"63). La Britannique Lauren Cox (27"15) a pris la troisième place.

Présente aux "Europe" avec le deuxième temps des engagées sur la distance, Mary-Ambre Moluh avait déjà marqué les esprits mardi en s'emparant du record d'Europe du 100 m dos (57"99) pour lancer le relais mixte 4x100 m quatre nages vers la victoire.

Sur le 50 m dos, elle avait réalisé mercredi le deuxième temps des séries (27"39) puis le troisième chrono des demi-finales (27"25), à cinq centièmes de son précédent record national (27"20) qu'elle avait établi fin juin aux championnats de France, à Saint-Etienne (Loire).

La nageuse du club de Créteil (Val-de-Marne), expatriée à l'université de Berkeley (Californie) depuis deux ans, est l'une des plus prometteuses de la natation française. Championne d'Europe juniors du 50 m dos en 2022, elle avait pris quelques semaines plus tard la sixième place de ses premiers championnats d'Europe seniors, sur la même distance, à même pas 17 ans.

Seulement sélectionnée en relais aux Jeux olympiques de Paris 2024, Mary-Ambre Moluh sera certainement l'une des chances de médailles tricolores dans deux ans à Los Angeles.

D'ici là, elle aura un programme chargé vendredi matin puisqu'elle replongera pour les séries du 50 m nage libre et du 100 m dos, dont elle avait le meilleur temps des engagées (58"25) avant même de briser la barrière des 58 secondes en lançant le relais mardi.

Quelques minutes plus tôt, Maxime Grousset a décroché sa troisième médaille dans ces championnats d'Europe à domicile avec l'argent sur le 100 m papillon. Auteur d'un chrono en 49"70, à huit centièmes de son record personnel (49"62), le Néo-Calédonien a été devancé par le Hongrois Kristof Milak.

Le double champion olympique et triple champion du monde a dépossédé Maxime Grousset du record d'Europe en touchant le mur en 49"48. Le Suisse Noè Ponti a pris le bronze (49"93).

"Je suis vraiment fier de moi de passer sous les 50 secondes avec une préparation pas optimale", a-t-il réagi sur France TV, deux mois après avoir été victime d'une fracture d'un os du pied gauche. "Il y avait une ambiance de folie, je suis bien parti. Malheureusement, je craque un peu sur la fin, c'est le jeu."

L'équipe de France compte désormais six médailles.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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