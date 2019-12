Natation : Manaudou déroule, Leveaux revient

Paralysé par l'enjeu et le stress, Florent Manaudou était passé à côté de son 50 m NL la semaine dernière aux Championnats d'Europe de Glasgow. Un argent amer derrière le Russe Morozov, l'un de ses principaux concurrents pour l'or aux JO de Tokyo.Le champion olympique a retrouvé le sourire ce vendredi soir à Angers (Maine-et-Loire), où il n'y avait aucun adversaire à sa démesure. L'élève de James Gibson s'est facilement imposé dans un très bon temps de 20''64 (son deuxième de l'année) devant Grousset (21''22) et Mignon (21''45).« C'est pas mal, a-t-il soufflé sur BeIN Sports. Je ne m'attendais pas à nager aussi vite entre les Euros et l'ILS (NDLR : la ligue privée dont la finale aura lieu à Las Vegas le week-end prochain). C'est bien. Il manque encore un peu pour accrocher mon meilleur temps (NDLR : record du monde à 20''26 en 2014). Je manque un peu de maîtrise, un peu de courses et je n'ai pas les mêmes ondulations qu'avant mais c'est bien... »« Mon objectif, c'est d'aller aux Jeux »Le Marseillais, qui est monté sur le plot en tirant la langue, a pu profiter d'une ambiance plus que détendue en chambre d'appel. « C'est vrai que c'était marrant. J'avais l'impression que rien n'avait changé avec Moto (NDLR : Amaury Leveaux), Greg Mallet ou Clément Mignon, sourit-il. Entre vieux... »Pour son grand retour en championnat depuis les Mondiaux 2013, Amaury Leveaux, 34 ans, a pris, lui, la quatrième place à plus d'une seconde (21''74). Le recordman du monde du 100 m NL en petit bassin, qui a repris l'entraînement avec assiduité l'hiver dernier à Dijon en compagnie d'Eric Rebourg, le coach de ses débuts, poursuit le rêve fou de briller au Japon dans sept mois et demi.« Je progresse à chaque entraînement, lâche-t-il. Ceux qui me connaissent savent que dans ma vie, il n'y avait pas de sport ces dernières années. Le golf, mais ce n'est pas du ...