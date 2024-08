Natation: Léon Marchand remporte avec le 200 m quatre nages son 4e titre olympique

Le Français Léon Marchand après sa quatrième médaille d'or remportée aux JO de Paris, sur 200 m 4 nages, le 2 août 2024 à La Défense Arena à Nanterre ( AFP / Manan VATSYAYANA )

Le Français Léon Marchand a remporté vendredi son quatrième titre des JO de Paris, en s'imposant en finale du 200 m quatre nages.

Quelques minutes à peine après la médaille de bronze de Florent Manaudou sur 50 m nage libre, Marchand est entré dans la piscine de La Défense sous les acclamations d'un public en ébullition.

Avec un chrono de 1 min 54 sec 06, et malgré la fatigue accumulée, il a frôlé le record du monde et a devancé le Britannique Ducan Scott et le Chinois Wang Shun, tenant du titre.

A domicile, le Français de 22 ans s'impose sans conteste comme la sensation de cette première semaine des Jeux de Paris. Il avait déjà remporté le 400 m quatre nages dimanche avant de réaliser un incroyable doublé 200 m papillon-200 m brasse mercredi.

"C'est incroyable, c'était magique, vraiment Je suis très bon en terme de gestion d'énergie. J'arrive à canaliser. Tout le stade est à fond derrière moi, et je m'en sers. En quatre jours cela me permet de faire quatre médailles", a-t-il déclaré au micro de France TV.

Le Toulousain rejoint l'Est-Allemande Kristin Otto et les Américains Mark Spitz et Michael Phelps dans le gotha des nageurs quatre fois titrés en individuel dans une même édition des Jeux.