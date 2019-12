Natation : «Je suis beaucoup plus épanoui», assure Florent Manaudou

En août 2018, Florent Manaudou était au Tollcross Swimming Centre de Glasgow pour commenter les Championnats d'Europe en grand bassin sur France Télévisions. Moins d'un an et demi plus tard, l'ex-handballeur est le chef de file de la petite délégation tricolore (10 gars, 9 filles) qui plonge à partir de mercredi dans le petit bassin continental. Une première en bleu-blanc-rouge depuis son argent amer sur 50 m nage libre aux JO de Rio. Une étape de plus sur la route de Tokyo...Comment se sont passées vos retrouvailles avec l'équipe de France ?FLORENT MANAUDOU. (Sourire) Je suis content, j'ai eu un nouvel équipement. J'avais jeté ou donné l'ancien et c'est cool de retrouver un bonnet avec le drapeau français et mon nom dessus. L'équipe a énormément changé. On a fait une réunion de nageurs et je n'en connais pas la moitié. J'ai l'impression d'être un vieux (NDLR : 29 ans) mais un jeune en même temps. Ça va, ils m'ont bien accueilli même s'ils sont timides. J'ai un peu un double rôle. Je suis plus un guide qu'avant, il n'y a plus beaucoup d'anciens. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Je serai là pour eux s'ils le veulent.Qu'attendez-vous de ces championnats ?On a vu l'année dernière que le bassin est rapide et je suis plutôt en bonne forme. C'est le début d'un cycle de trois compétitions qui vont s'enchaîner (NDLR : il y aura ensuite les Championnats de France et la finale de l'ISL, la nouvelle ligue privée, à Las Vegas). Je suis content de retrouver le rythme séries, demi-finales et finale. Cela va m'aider à construire un peu mieux mes courses. J'ai retrouvé mon crawl. Sous l'eau je suis moins fort, mais je nage plus vite qu'avant. Même si ma course est totalement différente d'avant, au niveau chronométrique c'est pareil.De quoi êtes-vous le plus fier depuis votre retour ?D'avoir tout le temps le sourire au bord du bassin. Vraiment, je m'amuse tout ...