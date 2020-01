Natalité, déménagements... trois choses à retenir du rapport de l'Insee sur la population en France

Plus d'habitants, mais à des rythmes différents selon les zones. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publié ce lundi, basé sur des chiffres consolidés et officiels datant de 2017 (l'institut publie également chaque année des estimations en temps quasi réél). 66 524 000 habitants vivaient en France (hors Mayotte) le 1er janvier 2017, soit il y a trois ans jour pour jour. Et, au-delà de cette population, c'est son évolution au cours d'une décennie qui est intéressante à observer. Entre 2007 et 2017, elle a augmenté de 0,5 % par an en moyenne, mais ce pourcentage varie beaucoup selon la densité des communes. Combien sommes-nous en 2017 ?Retrouvez les #populations légales actualisées de vos #régions, #départements et #communes https://t.co/K8uyucDlDZ pic.twitter.com/gNXrlbyr7I-- Insee en Régions (@InseeRegions) 31 décembre 2019Voici trois éléments à retenir de ce rapport de l'Insee.Une population en hausse dans tous les types de communesPremière chose : le nombre d'habitants a augmenté dans toutes les communes, quelle que soit leur densité de population. L'Insee les a classées en quatre catégories : « densément peuplées », « de densité intermédiaire », « peu denses », et « très peu denses ».Dans la première catégorie de communes, la hausse est de 0,36 % en moyenne. On atteint 0,42 % dans les communes « de densité intermédiaire », 0,65 % dans les « peu denses », et seulement 0,15 % pour les « très peu denses ». A chaque fois, ce pourcentage est en légère baisse par rapport à la période précédente examinée (1990-2007). Insee Une croissance plus forte dans les communes dites « peu denses »C'est donc dans les communes dites « peu denses » que la croissance est la plus forte. Ces villages ou ces villes, composés en très grande majorité de 200 à 3 000 habitants, sont, pour plus de la moitié d'entre eux, ...