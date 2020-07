Natalie Portman : le foot féminin, ou le nouvel empowerment féministe ?

La nouvelle a été rendu publique via son compte Instagram. L'actrice Natalie Portman va se lancer dans la création d'une nouvelle équipe de football féminine basée à Los Angeles. Loin de se limiter à un investissement de plus parmi les nombreux placements de cette businesswoman assumée, cette décision, à en croire la vedette hollywoodienne en tout cas, relèverait quasiment d'une forme de civisme. Preuve surtout que le soccer occupe aujourd'hui aux USA une place singulière.

Il est inutile de s'interroger trop longuement pour deviner quel est le degré de passion pour le ballon rond de la part de Natalie Portman, et de ses consœurs qui l'accompagnent dans cette aventure très médiatisée (d'Eva Longoria à Serena Williams). L'essentiel se situe bien sûr ailleurs, et certainement pas dans un souci immédiat de rentabilité, quoique... Comme l'a expliqué l'héroïne mortifiée de, il s'agit surtout d'une stratégie d'empowerment féminin, ici sur un mode capitaliste et successful, pas pour rien que ce projet implique notamment des personnalités comme Kara Nortman, investisseure en capital-risque technologique, et Julie Uhrman, entrepreneure en jeux vidéo.Dès lors, à chacun de déterminer si cette démarche peut se considérer comme féministe au regard de la définition que nous en avons sur le Vieux continent. "", a-t-elle précisé plus longuement.Dans le contexte américain, le projet des Angel City, le nom de la team mis sur les rails, correspond surtout à des enjeux finalement très politiques et pour tout dire quasi-conjoncturels. Dans un pays où Donald Trump joue sa réélection - Natalie Portman s'est exprimée plusieurs fois contre sa politique, en particulier envers les jeunes migrants -, ce sont des figures issues de ce qu'on appelle en France la société civile,