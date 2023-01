Nassim Akrour : "Je préfère jouer au football que d'aller courir tout seul"

En 32es de finale de la Coupe de France, le Savoie Football Chambéry (N3) est parvenu à se défaire d'Aubagne (N2) en toute fin de rencontre (3-1). Grâce à qui ? À l'éternel Nassim Akrour. À 48 ans, l'inusable avant-centre continue de performer sur les terrains de football et défiera l'OL au prochain tour. Entretien avec une légende.

"Sans manquer de respect à l'adversaire, cette victoire n'est pas un exploit, car notre adversaire jouait un niveau au-dessus du nôtre. C'était une rencontre équilibrée, et nous avons mérité de remporter ce match."

Nous ne sommes pas rentrés très tard de notre déplacement, à peu près vers une heure et demie. Cela s'est fait dans un très bon état d'esprit. Nous avons rencontré nos supporters par hasard sur une aire d'autoroute, ils ont beaucoup chanté sur l'aire de repos ! Cela a duré une dizaine de minutes. Le groupe s'appelle La Fréga, ils suivent aussi beaucoup le hand. Pendant le match, ils ont franchement mis une belle ambiance au stade. Tu avais une tribune et tout autour, c'était ouvert. Il y avait un grillage à passer et un pont pour regarder d'en haut. C'était rempli partout et c'était bien. Ils ont aussi rendu hommage au jeune de l'équipe adverse malheureusement décédé , ils ont déployé une banderole et scandé son nom. Pour un club comme Chambéry, c'est sympa de l'avoir fait. De son côté, Aubagne nous a très bien accueillis, c'était une belle fête des deux côtés.Non, je n'ai pas joué longtemps.Mais ça me fait plaisir de voir mes jeunes coéquipiers si contents de ce match. Sans manquer de respect à l'adversaire, cette victoire n'est pas un exploit car notre adversaire jouait un niveau au-dessus du nôtre. C'était une rencontre équilibrée, et nous avons mérité de remporter ce match. L'exploit, c'est d'arriver en seizièmes de finale. Et tout cela me rend content par rapport à ce que nous avons mis en place depuis le début de saison.Pas du tout ! La priorité, c'est le championnat. Il fallait s'y préparer, et nous avons… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com