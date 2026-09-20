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Nasser Al-Khelaïfi visé par une enquête préliminaire
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 15:34
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Nasser Al-Khelaïfi visé par une enquête préliminaire

Nasser Al-Khelaïfi visé par une enquête préliminaire

C’est du propre. Selon les informations de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi serait visé par une enquête du parquet de Paris pour prise illégale d’intérêts suite à un signalement d’Anticor. Le boss du PSG est soupçonné d’avoir profité de sa collection de casquettes (il est aussi patron de beIN Media Group et administrateur de la LFP) pour orienter les décisions de la Ligue en faveur de son groupe à l’été 2024. Vincent Labrune tentait encore de vendre les droits télé domestiques de la Ligue 1 pour 700 briques. Une somme rêvée par la LFP, avant que les négociations ne finissent dans le mur.

Un entourage au taquet

L’entourage du dirigeant juge le signalement « absurde » et assure que la décision avait été prise collectivement par les clubs et la Ligue. Pour rappel, pendant les débats de juillet 2024 au sujet des droits TV de la Ligue 1, on entend notamment Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, remercier NAK pour sa propale en plus de celle de DAZN : « Merci Nasser, non pas Nasser notre ami président du Paris-Saint-Germain, mais Nasser président de beIN. »

SW pour SOFOOT.com

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