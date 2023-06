Nasser Al-Khelaïfi nie être impliqué dans l’offre de rachat de Manchester United

Bon courage pour démêler le vrai du faux.

Présent à Istanbul pour la finale de la Ligue des champions dans le cadre de ses fonctions au sein de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le possible rachat de Manchester United par le Cheikh Jassim Bin Hamad al Thani. Vendredi, plusieurs médias britanniques annonçaient que le président du PSG était impliqué dans le processus. « Vous me faites rire pour être honnête. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements , a-t-il démenti lors d’un point presse. Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n’importe qui, pas seulement sur Manchester United. »…

TB pour SOFOOT.com