Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke : vus, mais pas pris...

La nouvelle est passée relativement inaperçue dans le contexte actuel : Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke sont quasiment sortis indemnes d'un procès, un des nombreux qui vont rythmer désormais la vie du football mondial, qui s'est tenu en Suisse autour de l'attribution des droits télé des Coupes du monde 2026 et 2030. Preuve que finalement, la FIFA a été fort bien inspirée de choisir la Suisse pour s'installer, et pas seulement pour des raisons fiscales. C'est surtout le signe que le fonctionnement du football international n'est pas près d'être assaini.

Valcke dans les bras de " Bianca "

Le président du PSG n'a même pas eu à se déplacer, dispensé de se présenter en raison de la Covid-19. Le tribunal pénal fédéral (TPF) helvétique de Bellinzone l'a donc acquitté (28 mois étaient requis contre lui par le ministère) en son absence le 30 octobre dernier, dans le cadre de la procédure ouverte au sujet de l'attribution des droits télévisés des Coupes du monde de football 2026 et 2030. Pendant ce temps, son co-accusé, Jérôme Valcke, au titre de ses anciennes responsabilités à la FIFA, n'écopait que d'un petit sursis pour une charge annexe. Des centaines de millions d'euros en jeu, des soupçons d'entente illicite, de corruption passive, et finalement, la VAR du droit helvétique n'a pas réussi à déterminer l'intentionnalité de la faute.Cette péripétie juridique illustre bien ce qu'incarne désormais le football, un secteur économique mondialisé, avec des multinationales dont les " seniors " s'arrangent entre " amis " tout en usant d'une conception très particulière du libre-échange et de la morale. L'un des principaux faits, contesté par aucune des parties, y compris la défense, résidait dans l'acquisition par le dirigeant qatari d'Al-Jazira et beIN Media de la villa " Bianca " en Sardaigne, une broutille de 5 millions d'euros, dont l'usage gracieux fut accordé fort opportunément au secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke. Une affaire strictementà en croire les accusés, juste au moment où se négociaient les droits télé pour le Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du monde 2026 et 2030, pour lesquels le groupe médiatique du Golfe a déboursé finalement pas moins de 480 millions de dollars. Que peut donc représenter dès lors ce petit geste de pure camaraderie ? Un pourboire ? Les gens ont mauvais esprits, il est vrai.