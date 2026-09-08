Nasser al-Khelaïfi balancé sur le cas Infantino

Le QSI entre deux chaises. Si, de la Norvège à la Belgique en passant par l’UEFA, de nombreux acteurs du football mondial ont critiqué Gianni Infantino depuis sa proposition de cession des droits de la Coupe du monde à des investisseurs privés, une question demeure : qui Nasser al-Khelaïfi soutient-il ? Gianni Infantino compte désormais ses soutiens, et Nasser al-Khelaïfi pourrait bien être l’un d’eux.

Le Qatar soutient Infantino

Selon L’Équipe , le patron du PSG n’a pas encore choisi entre sa fidélité pour le patron de la FIFA ou sa proximité avec Aleksander Ceferin , patron de l’Uefa. En effet, le Slovène enverrait bien NAK au front contre Gianni. Selon lui, la réussite sportive du PSG et le rôle de l’ancien tennisman à l’EFC, l’association européenne des clubs, font du boss du PSG un candidat de choix pour la présidence de la FIFA. Sauf que le Qatarien n’aurait, selon un de ses proches, « aucune ambition, aucune intention ni aucun intérêt pour ce poste à la FIFA » . Les élections de la FIFA sont prévues au printemps 2027.…

UL pour SOFOOT.com