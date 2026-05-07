Nasser al-Khelaïfi a trouvé la nouvelle star du PSG

Merci président ! « C’est magnifique , a commenté Nasser al-Khelaïfi au micro de Canal +. Visiblement, la qualif de son PSG pour une deuxième finale de Ligue des champions d’affilée, la troisième en sept ans, a comblé de bonheur le président du PSG. « C’est magnifique d’aller chercher une deuxième demi-finale. Maintenant, on va aller chercher la deuxième finale. On n’a pas des joueurs, on a des guerriers. »

« On est venus ici pour gagner, a poursuivi NAK, euphorique. On a tout le respect pour le Bayern, qui a une grande équipe, des grands joueurs. On a écrit la grande histoire du PSG l’année dernière ici, dans ce stade . On va continuer, pour écrire une histoire encore plus grande. » Effectivement.…

UL pour SOFOOT.com