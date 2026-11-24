Narcobanditisme : la guerre meurtrière de 2022, du "jamais vu" à Lyon, témoignent les enquêteurs

Des policiers se tiennent devant le palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026, avant l'ouverture du procès placé sous haute sécurité d'une dizaine de prévenus pour une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

La guerre pour le contrôle du trafic de drogue à la Duchère en 2022 était "inédite", "du jamais vu" à Lyon, et semblait calquée sur la "logique des cartels sud-américains", ont témoigné mardi les enquêteurs au deuxième jour du procès de cet épisode meurtrier.

Depuis lundi, huit hommes et deux femmes sont jugés sous haute surveillance pour des violences commises entre février et octobre 2022 dans le quartier sensible de la Duchère, qui ont fait deux morts et une dizaine de blessés.

Thibaut Fontaine, qui dirige aujourd'hui la lutte contre le grand banditisme en France, apparaît à l'écran de la salle d'assises, composée uniquement de magistrats professionnels.

À l'époque, il était chef de la lutte contre la criminalité organisée à l'échelle lyonnaise et il égrène les chiffres : en 2019, aucun règlement de compte sur cette zone, un en 2020, deux en 2021 puis un pic de six en 2022.

Cette année-là, Lyon connaît "un véritable déchaînement de violences qu'on n'avait pas connu jusque-là sur l'agglomération", contrairement à d'autres villes comme Marseille, dit-il. Et le "contentieux" de la Duchère a fait passer la criminalité locale "dans une autre ère".

Fini les règlements de compte ciblés, la violence liée au narcotrafic commence à s'abattre à l'aveugle, comme en mars quand des rafales de kalachnikov sont tirées au pied de la barre Sakharov, blessant cinq adolescents. Ou en mai, avec une fusillade lors d'un barbecue qui a blessé quatre personnes. Mais aussi en juin, lorsque deux jeunes de 16 et 20 ans sont abattus au pied de cette même barre.

Point de deal lucratif

Pour Thibaut Fontaine, "on n'est plus sur du trafic local" mais sur la "transposition d'une logique qui est presque celle des cartels sud-américains", qui sème la terreur dans le quartier et fait des victimes collatérales.

Si le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé (Oclco) évoque l'Amérique du Sud, c'est évidemment en pensant à Karim Ben Addi, accusé d'être le commanditaire de ces violences, mais qui n'a pu être extradé à temps de Colombie où il est détenu depuis quatre ans.

Des policiers sécurisent la salle d'audience avant le début du procès sous haute sécurité d'une dizaine de prévenus pour une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022, au palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Car cette série de violences de 2022 est analysée par les enquêteurs comme une tentative de cette figure du narcobanditisme lyonnais de garder la main sur le trafic à la Duchère, alors que certains de ses lieutenants tentent de profiter de son absence en Espagne, puis en Colombie, pour s'en emparer.

"L'ombre de Karim Ben Addi planait" sur le quartier, rapporte le commissaire. Mais c'est difficile pour les enquêteurs de comprendre ce qu'il se passe exactement face "à l'omerta quasi généralisée" des victimes.

"Il n'y avait jamais eu de guerre de clan" auparavant, relate un autre enquêteur chevronné. Lui date la "rupture" à octobre 2021 quand des policiers de la Bac ont été pris, par erreur, comme cible dans le conflit naissant pour le contrôle du lucratif point de deal du 315 avenue Sakharov. Des faits qui font l'objet d'une procédure distincte.

"Arrêter de se cacher"

Dans le box, les accusés, jugés la plupart pour meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée, écoutent attentivement.

Un membre du RAID monte la garde devant le palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026, avant l'ouverture du procès placé sous haute sécurité d'une dizaine de prévenus pour une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Parmi eux figurent le frère de Karim Ben Addi, un neveu et un homme considéré par l'accusation comme un de ses proches. Lui a 35 mentions à son casier et s'est déjà évadé deux fois, un des profils qui justifie la présence d'une dizaine de policiers cagoulés autour d'eux.

La veille, ils ont quasiment tous nié en bloc les faits qui leur sont reprochés, à l'exception d'une tentative de meurtre arrêtée in extremis par la police en octobre 2022.

Les parents de Sofiane, l'adolescent de 16 ans tué en juin 2022, espèrent pourtant "que les accusés arrêtent de se cacher", relate leur avocat, Me Joshua Kafil, en marge de l'audience. Pour eux, il s'agit de pouvoir "poser des visages et des actes" et achever leur deuil.