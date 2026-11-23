Un policier des unités antiémeutes et des tireurs d’élite postés sur le toit du palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026, avant l’ouverture du procès sous haute sécurité d'une dizaine d’accusés dans une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le procès dit de la Duchère, un quartier de Lyon meurtri en 2022 par une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue, a débuté lundi sous haute sécurité en l'absence du principal accusé, détenu en Colombie, qui sera finalement jugé plus tard.

Le palais de justice du Vieux-Lyon s'est transformé pour l'occasion en véritable forteresse étant donné le profil de certains mis en cause, avec le Raid au pied des colonnes, des snipers sur le toit et des CRS à l'entrée.

Dans la majestueuse salle de la cour d'assises, composée uniquement de magistrats professionnels, une dizaine de policiers cagoulés encadrent le box des accusés qui seront jugés pendant quatre semaines. Sur les 10 mis en cause, six comparaissent détenus.

Faute d'avoir pu l'extrader à temps, le cas de Karim Ben Addi, soupçonné par l'accusation d'avoir commandité des violences contre d'ex-lieutenants qui ont fait deux morts et une dizaine de blessés, est disjoint, a annoncé le président Eric Chalbos à l'ouverture de l'audience.

Signe de la sensibilité du dossier, le magistrat a expliqué que les débats seraient enregistrés pour "garder trace de ce qui a été dit à l'audience".

Autre signal : de nombreux témoins et victimes "rechignent à venir évoquant une peur des représailles", a précisé le président. Il y a ceux qui font valoir un problème de santé, ceux qui n'ont jamais répondu à la convocation ou ceux qui ont carrément raccroché au nez des policiers.

"C'est dommage pour des parties civiles de ne pas faire valoir leurs points de vue" mais "d'expérience, si on les fait venir de force, ils ne diront pas grand chose".

dissidence

Une grande partie des faits se sont déroulés dans le quartier de la Duchère, au pied de la barre Sakharov, 160 mètres de long et plus de 300 logements, vestige d'une urbanisation désormais décriée. Et en particulier au point de deal situé au 315 de l'avenue du même nom.

Des policiers dans la salle d'audience du palais de justice de Lyon avant le procès d'un double narchomicide en 2022, le 23 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

On est en 2022 et certains lieutenants de Karim Ben Addi ont, selon les enquêteurs, profité de son départ en Espagne pour entrer en dissidence. S'en suivent alors ce que les juges d'instruction analysent comme des tentatives des "chefs de clan pour tenter de préserver leur hégémonie sur les différents points de vente".

Six épisodes s'enchaînent : en février, des tirs visent un rival ; d'autres en mars au pied de la barre blessent cinq mineurs ; une fusillade lors d'un barbecue en mai touche quatre personnes ; une autre en juin au pied de la barre fait deux morts, dont un jeune de 16 ans déjà blessé en mars ; un feu est allumé en août au domicile de ce même rival alors incarcéré, une grenade vise la même nuit l'appartement de ses parents ; et enfin en octobre une tentative de narchomicide visant un autre concurrent est déjouée in extremis par la police.

Karim Ben Addi, surnommée Fiston ou Kar selon les enquêteurs, avait fui en Colombie en août 2022. Quelques semaines plus tard, fin octobre, il était arrêté dans les rues de Cali, après l'émission d'une notice rouge d'Interpol.

Perpétuité

Qualifié de "grand méchant loup" par une des victimes de ce dossier, il est depuis détenu à la prison de la Picota à Bogota et un magistrat de liaison français est sur place, travaillant notamment à son extradition.

Des policiers sécurisent l’accès d’un convoi au palais de justice de lyon, avant l’ouverture du procès sous haute sécurité d'une dizaine d’accusés dans une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Un de ses frères et un neveu sont eux bien dans le box des accusés, dont la plupart, jugés pour meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée, encourent la perpétuité.

Le verdict est attendu le 18 décembre.

Les juges ne se pencheront pas, en revanche, sur des faits plus récents imputés à une petite dizaine de Colombiens, arrêtés à Lyon et dans ses environs. Selon plusieurs sources policières, ces "mercenaires" ont été recrutés par Karim Ben Addi depuis sa prison colombienne pour régler ses affaires lyonnaises à distance.

Ces derniers mois, plusieurs procès liés au narcobanditisme ont nécessité des moyens de sécurisation colossaux comme à Aix-en-Provence ces dernières semaines avec le procès d'un triple narcomicide, dont l'une des victimes était le frère du militant antinarcotrafic Amine Kessaci.