Napoli : (déjà) deux départs et des questions

Neapel, Italien, 02.04.2023: SSC Napoli Aurelio De Laurentiis schaut waehrend des Spiels der Serie A zwischen SSC Napoli v AC Milan, SSC Napoli v AC Milan im Stadio Diego Armando Maradona am 02. April 2023 in Neapel, Italien. (Foto von Matteo Ciambelli/DeFodi Images) Napoli, Italy, 02.04.2023: SSC Napoli Aurelio De Laurentiis looks on during the Serie A match between SSC Napoli v AC Milan, SSC Napoli v AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on April 2, 2023 in Napoli, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Avant la fin du championnat ce dimanche, et le début d’un mercato qui s’annonce animé, le Napoli sait déjà qu’il va perdre son entraîneur, Luciano Spalletti, et son directeur sportif, Cristiano Giuntoli. Un coup dur pour les ambitions du club napolitain la saison prochaine ?

Ce dimanche, les Partenopei vont accueillir la Sampdoria au stadio Diego-Armando-Maradona, et vivre une nouvelle soirée de festivités. Pourtant, en tribunes ou en coulisses, les yeux et les oreilles sont déjà tournés vers l’été. Et pour cause, Luciano Spalletti va quitter le navire et prendre une année sabbatique dont il a le secret, tandis que Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club, devrait rallier la Juventus si son président accepte de le libérer. Deux départs ô combien cruciaux tant ils ont été les véritables architectes de cette saison historique qui a vu les Napolitains mettre fin à 33 années de disette. Après leur départ, Spalletti et Giuntoli vont laisser un grand vide, et un lot de questions. Qui va les remplacer ? Qui va s’occuper du mercato et à quoi ce dernier va ressembler ? Et surtout : est-ce que leur départ est le signe que ce titre ne sera que le coup d’une fois ?

Luis Enrique dans le viseur de De Laurentiis

Pour remplacer Spalletti et Giuntoli, le président Aurelio De Laurentiis a griffonné il y a quelques semaines deux short lists . Sur la première trône tout en haut le nom de Luis Enrique, fana du 4-3-3 comme l’est Spalletti. ADL attend une réponse de celui qui a quitté la Roja en décembre 2022 après le Mondial au Qatar, mais le président ne se fait pas d’illusions. « Luis Enrique est le meilleur entraîneur, nous avons discuté, mais je peux vous dire qu’il a en tête des clubs de Premier League. Nous sommes en concurrence avec des championnats plus attractifs que le nôtre », a-t-il expliqué sur le plateau de la Rai. Pas résigné mais lucide, De Laurentiis viserait ensuite Vincenzo Italiano, qui a encore une finale de Ligue Europa Conférence à jouer avec la Fiorentina le 7 juin, mais aussi Thiago Motta, qui réussit de belles choses à Bologne, et Sérgio Conceição, dont la clause de départ est de 18 millions d’euros. Sont aussi cités Gian Piero Gasperini, Antonio Conte, Rafa Benítez, Marcelo Gallardo, et récemment Julian Nagelsmann.…

Par Maxime Renaudet, à Naples pour SOFOOT.com