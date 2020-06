Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples se remet en marche, le Genoa sombre Reuters • 24/06/2020 à 00:46









Naples se remet en marche, le Genoa sombre par Matthieu Cointe (iDalgo) Presque quatre mois après son dernier match joué en Serie A, le Napoli s'est imposé sur la pelouse d'Hellas Verone pour son retour à la compétition (2-0). Une semaine après leur sacre en Coupe d'Italie, les hommes de Gennaro Gattuso ont confirmé leur bon état de forme grâce à des réalisations de Milik et Lozano. Au classement, ils restent à 3 longueurs de l'AS Roma, 5ème et provisoirement qualifié pour la Ligue Europa. Dans les autres rencontres de la soirée, le Genoa s'est largement incliné à domicile contre Parme (1-4). Le club de Gênes se rapproche de la zone rouge et est à égalité de points avec Lecce, 18ème. De son côté, le Torino a battu l'Udinese grâce à un but de Belotti (1-0) alors que Cagliari est venu gagner sur le terrain de la SPAL (0-1).

