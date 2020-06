Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples se hisse en finale de la Coupe d'Italie Reuters • 13/06/2020 à 23:27









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Napoli est en finale de la Coupe d'Italie ! Après leur victoire 1-0 au match aller à San Siro, les hommes de Gennaro Gattuso n'avaient besoin que d'un match nul ce samedi soir face à l'Inter Milan pour se qualifier (1-1). À San Paolo, la rencontre avait pourtant mal débuté pour eux. En tout début de partie, Christian Eriksen a ouvert le score d'un superbe corner rentrant. Mais en fin de première période, Dries Mertens a égalisé en inscrivant un but décisif. Grâce à cette réalisation, Naples se hisse en finale de la Coupe d'Italie pour la première fois depuis la saison 2013-2014. Les Napolitains retrouveront la Juventus, qui a remporté sa demi-finale contre l'AC Milan (1-1, 0-0). Le match se jouera mercredi 17 juin à Rome.

