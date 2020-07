Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples s'incline à Parme Reuters • 22/07/2020 à 22:10









Naples s'incline à Parme par Matthieu Cointe (iDalgo) Deuxième défaite pour le Napoli depuis la reprise du championnat. Les hommes de Gennaro Gattuso ont été battus sur la pelouse de Parme au cours de la 35ème journée de Serie A (2-1). Les fautes dans la surface ont rythmé la rencontre avec trois pénaltys inscrits dans ce match. Lorenzo Insigne a répondu à l'ouverture du score de Gianluca Caprari, avant que Dejan Kulusevski ne fasse gagner son équipe en toute fin de rencontre. Déjà qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe d'Italie, Naples reste 7ème et laisse l'opportunité à l'AS Roma de prendre de l'avance au classement. De son côté, Parme n'a plus rien à jouer à 3 journées de la fin.

