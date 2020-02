Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples remporte la première manche Reuters • 12/02/2020 à 23:32









Naples remporte la première manche par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Napoli a pris une option pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie ce soir après sa victoire contre l'Inter Milan. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont imposés 1-0 à sur la pelouse de San Siro et accueilleront leur adversaire pour le match retour qui se tiendra le 5 mars prochain à San Paolo. Fabian Ruiz a inscrit le seul but de la rencontre à la 57e minute sur une belle frappe du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Dans un match terne, les Nerazzuri n'ont pas connu leur réussite habituelle et concèdent leur première défaite depuis deux mois toutes compétitions confondues. Leur dernier revers subi était en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Au prochain match, l'Inter affrontera la Lazio dans une rencontre capitale pour la Serie A, alors que le Napoli se déplacera à Cagliari.

