Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples remporte la Coupe d'Italie Reuters • 17/06/2020 à 23:27









Naples remporte la Coupe d'Italie par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Napoli a surpris la Juventus Turin en finale de la Coupe d'Italie. Outsiders, les hommes de Gennaro Gattuso ont tenu tête à leurs adversaires au terme de 90 minutes peu rythmées (0-0). Il a fallu une séance de tirs au but pour départager les deux camps. Les Turinois se sont tirés une balle dans le pied en manquant leur deux premiers penalties, frappés par Paulo Dybala puis Danilo. En face, Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimovic et Arkadiusz Milik ont marqué. Naples rejoint la Fiorentina en glanant sa 6e Coupe d'Italie, loin derrière la Juventus et ses 13 succès.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.